У МЗС спростували інформацію про призупинення друку закордонних паспортів

КИЇВ. 14 червня. УНН. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував інформацію, яка ширилась в ЗМІ, про те, що друк закордонних паспортів для МЗС призупинений, через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна". Про це Ніколенко написав на своїй сторінці у Facebook і зазначив, ця інформація не відповідає дійсності, пише УНН.