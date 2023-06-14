У МЗС спростували інформацію про призупинення друку закордонних паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував інформацію, яка ширилась в ЗМІ, про те, що друк закордонних паспортів для МЗС призупинений, через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна". Про це Ніколенко написав на своїй сторінці у Facebook і зазначив, ця інформація не відповідає дійсності, пише УНН.
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"Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна". Ця інформація не відповідає дійсності", - написав Ніколенко.
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Речник зазначив, що 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон.
"Вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тис. паспортів", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що наразі відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі громадянам в українських закордонних дипломатичних установах.
Українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті.
"Українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі", - додав речник МЗС.
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