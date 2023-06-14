В МИД опровергли информацию о приостановке печати загранпаспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг информацию, которая распространялась в СМИ, о том, что печать загранпаспортов для МИД приостановлена, из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина". Об этом Николенко написал на своей странице в Facebook и отметил, что эта информация не соответствует действительности, пишет УНН.
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"Некоторые СМИ опубликовали новость о приостановлении печати загранпаспортов для МИД из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина". Эта информация не соответствует действительности", - написал Николенко.
Детали
Спикер отметил, что 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу.
"Уже 9 июня по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тыс. паспортов", - отметил Николенко.
Он добавил, что сейчас происходит отправка этих паспортов за границу для выдачи гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях.
Украинцы, которые находятся за границей, могут проверить статус изготовления своего паспорта на сайте.
"Украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме", - добавил спикер МИД.
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