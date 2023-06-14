В МИД опровергли информацию о приостановке печати загранпаспортов

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"Некоторые СМИ опубликовали новость о приостановлении печати загранпаспортов для МИД из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина". Эта информация не соответствует действительности", - написал Николенко.

Детали

Спикер отметил, что 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

"Уже 9 июня по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тыс. паспортов", - отметил Николенко.

Он добавил, что сейчас происходит отправка этих паспортов за границу для выдачи гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях.

Украинцы, которые находятся за границей, могут проверить статус изготовления своего паспорта на сайте.

"Украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме", - добавил спикер МИД.

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