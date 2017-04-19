У МЗС сподіваються, що суд ООН ухвалить рішення на користь України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль висловила сподівання на те, що Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалить позитивне рішення на користь України. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Продовжую вірити, що судді нас почули та прийняли рішення, спрямоване на захист прав людини та убезпечення від подальшого погіршення ситуації протягом розгляду справи по суті”, — написала вона.
Проте, вона зауважила, що сподівання на справедливість часто перевищують можливості застосування норм міжнародного права.
“Сьогодні чекаючи в Гаазі на оголошення рішення я хвилююсь, оскільки очікування справедливості часто перевищують можливості застосування норм міжнародного права”, — наголосила О.Зеркаль.
Нагадаємо, 19 квітня Міжнародний суд ООН в Гаазі винесе проміжне рішення за позовом України проти РФ. Відповідне засідання заплановано о 16:00 за київським часом.
Як повідомляв УНН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.