В МИД надеются, что суд ООН примет решение в пользу Украины

"Продолжаю верить, что судьи нас услышали и приняли решение, направленное на защиту прав человека и ограждения от дальнейшего ухудшения ситуации в течение рассмотрения дела по существу", - написала она.

Однако, она заметила, что надежды на справедливость часто превышают возможности применения норм международного права.

"Сегодня ожидая в Гааге на объявление решения я волнуюсь, поскольку ожидания справедливости часто превышают возможности применения норм международного права", - подчеркнула Е.Зеркаль.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины против РФ. Соответствующее заседание запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.