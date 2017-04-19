В МИД надеются, что суд ООН примет решение в пользу Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35648 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100850 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153197 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115131 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115756 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112117 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104001 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103492 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152777 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В МИД надеются, что суд ООН примет решение в пользу Украины

В МИД надеются, что суд ООН примет решение в пользу Украины

Киев  •  УНН

 • 10811 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль высказала надежду, что Международный суд ООН в Гааге примет положительное решение в пользу Украины. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Продолжаю верить, что судьи нас услышали и приняли решение, направленное на защиту прав человека и ограждения от дальнейшего ухудшения ситуации в течение рассмотрения дела по существу", - написала она.

Однако, она заметила, что надежды на справедливость часто превышают возможности применения норм международного права.

"Сегодня ожидая в Гааге на объявление решения я волнуюсь, поскольку ожидания справедливости часто превышают возможности применения норм международного права", - подчеркнула Е.Зеркаль.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины против РФ. Соответствующее заседание запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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