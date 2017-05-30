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У МЗС роз’яснили, за яких умов українцям відмовлять в перетині кордону з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України роз’яснили, за яких умов українцям може бути відмовлено в перетині кордону до країн Європейського Союзу. Відповідне роз’яснення розміщено на сторінці у Facebook Департаменту консульської служби МЗС, передає УНН.

У МЗС роз’яснили, за яких умов українцям відмовлять в перетині кордону з ЄС

Так, громадянину України може бути відмовлено у в’їзді до країн ЄС на безвізових підставах за умов, якщо він:

• перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров’ю чи внутрішній безпеці;
• перебуває в списку осіб, в’їзд яких, хоча б в одній країні ЄС, заборонений;
• засуджений у будь-якій країні ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення свободи строком мінімум на один рік;
• є об’єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування;
• якщо є докази участі в злочинній діяльності чи докази наявності умислу брати участь у подібній діяльності;
• якщо не має усіх необхідних підтверджуючих мету поїздки документів.

Як повідомляв УНН, у МЗС роз’яснили, куди українці зможуть їздити без віз.

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