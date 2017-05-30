В МИД разъяснили, при каких условиях украцам откажут в пересечении границы с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили, при каких условиях украинцам может быть отказано в пересечении границы в страны Европейского Союза. Соответствующее разъяснение размещено на странице в Facebook Департамента консульской службы МИД, передает УНН.
Так, гражданину Украины может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, что он:
• находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;
• находится в списке лиц, въезд которых хотя бы в одной стране ЕС, запрещен;
• осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;
• является объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;
• если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;
• если нет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.
Как сообщал УНН, в МИД разъяснили, куда украинцы смогут ездить без виз.