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У МЗС розвіяли чергову російську брехню про ООН і воду в окупований Крим

Київ • УНН

 • 18893 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російські пропагандисти знову перекрутили слова посадовців з управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо подачі води до окупованого Криму. Про це у Facebook написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

У МЗС розвіяли чергову російську брехню про ООН і воду в окупований Крим

"Сьогодні зранку "Ведомости.ru" подають чергову сенсацію: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Досить серйозна заява", - зазначила Джапарова.

Водночас, з її слів, чудово знаючи позицію УВКПЛ з питання окупованого Криму, у міністерстві все ж вирішили перевірити згадану інформацію.

"В управлінні Верховного комісара повідомили, що до них справді зверталася агенція "РИА-Новости" (на публікацію якої посилаються "Ведомости") з питання постачання води в Крим, на що медіа отримали буквально таку відповідь: "Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, що перебувають під захистом (protected persons). Як нам наголосили в УВКПЛ, слова їх представника у "Ведомостях" були наведені не повністю", - розповіла вона.

При цьому, пише дипломат, з тієї ж публікації "РИА-Новости" випливає, що самі представники окупанта залишилися розчарованими відповідями УВКПЛ, назвавши їх "ответами первоклассника" та "туманным ответом ни о чем". Проте, у "Ведомостях" про це не згадали.

"Позиція Міністерства закордонних справ України з цього приводу є чіткою та правовою: Росія - країна-окупант. Росія несе повну відповідальність за ситуацію в Криму згідно міжнародного гуманітарного права. Росія відповість за свої злочини проти України та громадян України", - підкреслила Джапарова.

Нагадаємо, раніше перша заступниця міністра повідомила, що заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська, як і її російські куратори, видають бажане за дійсне, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій до окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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