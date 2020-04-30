У МЗС розповіли про плани щодо наступної зустрічі міністрів у “нормандському форматі”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Наступні переговори міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки” заплановані на травень поточного року, вони можуть також відбутись у форматі відеоконференції. Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко у коментарі кореспонденту УНН.
“Підтверджуємо”, — повідомила речниця у відповідь на питання щодо намірів провести наступні переговори у травні.
“Наступна зустріч може також відбутися у форматі відеоконференції, якщо на той момент не буде скасовано обмеження на пересування з огляду на епідеміологічну ситуацію. Міністр Дмитро Кулеба підтримує встановлення регулярних контактів між очільниками зовнішньополітичних відомств у цьому форматі”, — зазначила дипломат.
Нагадаємо, раніше сьогодні про намір міністрів зустрітись у травні заявив голова МЗС Німеччини Хайко Маас.
Як повідомляв УНН, сьогодні відбулись переговори міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” — України, Росії, Німеччини та Франції.
Під час зустрічі онлайн міністри обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на сході України.