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У МЗС розповіли деталі переговорів з Іраном щодо катастрофи PS752

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У переговорах з Іраном щодо збиття літака МАУ у січні 2020 року, Україна дотримується високої стартової позиції щодо компенсацій і вимагатиме справедливості. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Спроба іранського політика, члена парламенту була в тому, щоб заявити, що ніхто не покараний за те, що сталось і взагалі "молодці, що збили той наш український літак". Ця спроба була офіційно спростована моїм колегою, міністром закордонних справ Ірану під час нашої вчорашньої розмови", - сказав Кулеба.

Він розповів, що це була його перша з іранським міністром розмова, в рамках якої дипломати обговорили два ключових питання.

"Це - яким чином "чорні скриньки" з борту МАУ опиняться в Україні і яким чином відбуватиметься їх розшифровка. Другий момент - ми дуже детально пройшлись по питанням компенсацій з точки зору формування для цього юридичних підходів, домовленостей і механізмів. Оскільки переговорний процес триває, я, звісно, не можу поділитись усіма деталями, але запевняю вас, що для України ключова стратегічна мета - це справедливість, вона буде відновлена у двох елементах. Перше - встановлення абсолютно всіх обставин того, що відбулось і притягнення до юридичної відповідальності винних у тому, що сталось. Друге - виплата усіх компенсацій для близьких і сімей жертв цієї страшної трагедії. Ми будемо працювати з Іраном по максимуму. Звісно, наші запити, наша стартова позиція - дуже високі і ми будемо їх дотримуватись", - заявив міністр.

Нагадаємо, Кулеба 27 квітня провів телефонну розмову з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом, основними темами якої були розслідування збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 та виплата компенсацій родинам жертв.

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