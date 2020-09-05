У МЗС РФ відреагували на "ворожі" заяви про отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Росія відреагувала на заяви про її причетність до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У заяві МЗС РФ йдеться, що інші країни також працювали з подібними "Новачкові" речовинами, повідомляє УНН.
МЗС РФ назвали заяви, зокрема, зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції про ситуацію навколо стану здоров'я Навального ворожими.
"У зв'язку з безапеляційними твердженнями, що токсичні хімічні сполуки нервово-паралітичної дії, які на Заході називають "Новачками", були розроблені у нас, необхідно нагадати наступне.
Протягом ряду років над сполуками, що входять в цю велику групу хімречовин працювали фахівці багатьох західних країн і спеціалізованих структур НАТО. А в США, наприклад, розробникам технологій їх бойового застосування офіційно видано понад півтори сотні патентів", - заявили в МЗС РФ.
Як повідомляв УНН, раніше офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди речовини з групи "Новачок".