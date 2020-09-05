В МИД РФ отреагировали на “враждебные” заявления об отравлении Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Россия отреагировала на заявления о ее причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В заявлении МИД РФ говорится, что другие страны также работали с подобными “Новичку” веществами, сообщает УНН.
МИД РФ назвали заявления, в частности, внешнеполитических ведомств Германии и Франции о ситуации вокруг состояния здоровья Навального враждебными.
“В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют „Новичками“, были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее.
На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов”, — заявили в МИД РФ.
Как сообщал УНН, ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы вещества из группы “Новичок”.