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У МЗС РФ відреагували на позов України до Міжнародного суду ООН

У МЗС РФ відреагували на позов України до Міжнародного суду ООН

Київ • УНН

 • 16459 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що РФ має намір використовувати доступні засоби правового захисту у зв’язку з позовом України до Міжнародного суду ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу російського відомства.

“На жаль, українська сторона не проявила інтересу до діалогу з Росією і, одностороннім чином перервавши консультації, вирішила подати позов до Міжнародного суду... Російська Федерація має намір використовувати доступні засоби правового захисту”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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