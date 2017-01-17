У МЗС РФ відреагували на позов України до Міжнародного суду ООН

“На жаль, українська сторона не проявила інтересу до діалогу з Росією і, одностороннім чином перервавши консультації, вирішила подати позов до Міжнародного суду... Російська Федерація має намір використовувати доступні засоби правового захисту”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.