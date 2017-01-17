В МИД РФ отреагировали на иск Украины в Международный суд ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что РФ намерена использовать доступные средства правовой защиты в связи с иском Украины в Международный суд ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
"К сожалению, украинская сторона не проявила интереса к диалогу с Россией и, в одностороннем порядке прервав консультации, решила подать иск в Международный суд... Российская Федерация намерена использовать доступные средства правовой защиты", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.