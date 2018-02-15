У МЗС РФ розповіли про загибель росіян в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В результаті удару очолюваної США коаліції в Сирії могли загинути п’ять росіян. Про це у четвер заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Їх не чотириста, чи не двісті, чи не сто і не десять”, — сказала вона , зазначивши, що мова може йти про п’ять загиблих росіян. Повідомлення про сотні загиблих росіян вона назвала дезінформацією.
“Є й постраждалі, але все це вимагає перевірки, в тому числі і в першу чергу, звичайно, громадянства — чи є все вони громадянами Росії або інших країн”, — додала Захарова.
Офіційний представник МЗС підкреслила, що мова не йде про російських військових. За її словами, в зоні сирійського конфлікту “з різними цілями” знаходяться багато людей з усіх регіонів світу, включаючи Росію і країни СНД — відстежити всіх складно.
Нагадаємо, 15 лютого п’ятнадцять росіян, що працюють у приватній охоронній компанії в Сирії, були вбиті після вибуху на складі зброї на їх базі в країні.
Як повідомляв УНН, раніше у сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого у ході боїв за участю американської авіації загинули кілька російських найманців, які намагалися здійснити несанкціонований рейд на нафтопереробний завод.
Міжнародні ЗМІ розходяться в думці стосовно кількості загиблих росіян. За даними агентства Bloomberg, всього в результаті нальоту загинули понад 200 осіб, більшість з яких — росіяни.