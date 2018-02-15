В МИД РФ рассказали о гибели россиян в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Их четыреста, не двести, не сто и не десять”, — сказала она, отметив, что речь может идти о пяти погибших россиян. Сообщение о сотнях погибших россиян она назвала дезинформацией.
“Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в том числе и в первую очередь, конечно, гражданства — есть все они гражданами России или других стран”, — добавила Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что речь не идет о российских военных. По ее словам, в зоне сирийского конфликта “с различными целями” находятся много людей из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ — отследить всех сложно.
Напомним, 15 февраля пятнадцать россиян, работающих в частной охранной компании в Сирии, были убиты после взрыва на складе оружия на их базе в стране.
Как сообщал УНН, ранее в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских наемников, которые пытались осуществить несанкционированный рейд на нефтеперерабатывающий завод.
Международные СМИ расходятся во мнении относительно количества погибших россиян. По данным агентства Bloomberg, всего в результате налета погибли более 200 человек, большинство из которых — россияне.