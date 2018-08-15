У МЗС РФ назвали український “список Магнітського” підходом “а-ля інквізиція” до правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Росії вважають анонсований українським Мін'юстом санкційний список за аналогом “списку Магнітського” прикладом підходу “а-ля інквізиція” до правосуддя. Про це у середу на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН.
“Анонсований київським режимом пакет, який можна порівняти зі „списком Магнітського“, — чергова спроба ввести односторонні примусові заходи, що суперечать міжнародному праву і практику цивілізованого міждержавного спілкування”, — заявила Захарова.
На її думку, українська влада, ймовірно, має намір “в порушення принципу презумпції невинуватості звинуватити громадян іноземної держави в ніким не доведених правопорушеннях”.
“Вважаємо, що український варіант „списку Магнітського“ — приклад підходу „а-ля інквізиція“ до правосуддя, запровадження колективного покарання за неіснуючі злочини. Можливе включення в даний список політиків будемо розцінювати як грубе порушення відповідних норм міжнародного права про імунітети вищих посадових осіб суверенних держав”, — сказала речниця.
Як повідомляв УНН, Україна має намір запропонувати міжнародним партнерам скласти свій “список Магнітського” проти чиновників РФ.