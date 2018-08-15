"А-ля инквизиция": в МИД РФ прокомментировали украинский "список Магнитского"

"Анонсированный киевским режимом пакет, который можно сравнить с "списком Магнитского", - очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения", - заявила Захарова.

По ее мнению, украинская власть, вероятно, намерена "в нарушение принципа презумпции невиновности обвинить граждан иностранного государства в никем не доказанных правонарушениях".

"Считаем, что украинский вариант "списка Магнитского" - пример подхода «а-ля инквизиция" к правосудию, введение коллективного наказания за несуществующие преступления. Возможное включение в данный список политиков будем расценивать как грубое нарушение соответствующих норм международного права об иммунитетах высших должностных лиц суверенных государств", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, Украина намерена предложить международным партнерам составить свой "список Магнитского" против чиновников РФ.