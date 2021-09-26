У МЗС РФ назвали дату саміту G20 щодо Афганістану

Цитата

“28 вересня, наскільки я пам’ятаю, десь так”, — відповів дипломат на відповідне запитання журналістів.

Нагадаємо

Про плани провести саміт G20 по Афганістану в кінці серпня повідомив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо на переговорах з російським колегою Сергієм Лавровим. Італія є головою G20 в 2021 році.

Доповнення

Саміт G20 за участю глав держав заплановано на 30 і 31 жовтня. Він пройде в Римі. В основі логотипу майбутнього саміту лежить “Вітрувіанська людина” Леонардо да Вінчі, який символізує гармонію і гуманізм.