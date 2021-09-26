У МЗС РФ назвали дату саміту G20 щодо Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Саміт G20 щодо Афганістану планується провести 28 вересня. Про це, як передає російське держінформагентство "ТАРС", повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін, передає УНН.
Цитата
“28 вересня, наскільки я пам’ятаю, десь так”, — відповів дипломат на відповідне запитання журналістів.
Нагадаємо
Про плани провести саміт G20 по Афганістану в кінці серпня повідомив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо на переговорах з російським колегою Сергієм Лавровим. Італія є головою G20 в 2021 році.
Доповнення
Саміт G20 за участю глав держав заплановано на 30 і 31 жовтня. Він пройде в Римі. В основі логотипу майбутнього саміту лежить “Вітрувіанська людина” Леонардо да Вінчі, який символізує гармонію і гуманізм.