В МИД РФ назвали дату саммита G20 по Афганистану
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. Об этом, как передает российское госинформагентство "ТАСС", сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает УНН.
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"28 сентября, насколько я помню, где-то", - ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним
О планах провести саммит G20 по Афганистану в конце августа сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Италия является председателем G20 в 2021 году.
Дополнение
Саммит G20 с участием глав государств запланировано на 30 и 31 октября. Он пройдет в Риме. В основе логотипа предстоящего саммита лежит "Витрувианский человек" Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.