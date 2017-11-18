У МЗС прокоментували "дію списку Ващиковського"

У прес-службі повідомили, що 18 листопада 2017 року до МЗС України було запрошено Посла Республіки Польща в Україні Яна Пєкло у зв’язку з недопуском Відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремети до Польщі.

"В ході зустрічі було наголошено, що заборона на в’їзд до Польщі С.Шереметі суперечить логіці конструктивних домовленостей співголів Консультаційного комітету Президентів України та Польщі, які були досягнуті 17 листопада 2017 року у Кракові", - заявили в МЗС.

МЗС висловило сподівання, що досягнуті напередодні двосторонні домовленості дозволять невідкладно вирішити прикру ситуацію із С.Шереметою.

Нагадаємо, С.Шереметі заборонено в'їзд до Польщі через те, що він перебуває в базі даних осіб, небажаних на території Польщі.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща працює над процедурами, які не дозволять в'їзд у країну "людям, які займають крайню антипольську позицію".