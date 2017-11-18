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В МИД прокомментировали "действие списка Ващиковского"

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины заявило, что запрет на въезд в Польшу Святослав Шеремета противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета Президентов Украины и Польши, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

В пресс-службе сообщили, что 18 ноября 2017 в МИД Украины был приглашен Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло в связи с недопуском ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета в Польшу.

"В ходе встречи было отмечено, что запрет на въезд в Польшу С.Шеремету противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета Президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 в Кракове", - заявили в МИД.

МИД выразил надежду, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят безотлагательно решить досадную ситуацию с Шереметом.

Напомним, С.Шеремету запрещен въезд в Польшу из-за того, что он находится в базе данных лиц, нежелательных на территории Польши.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша работает над процедурами , которые не позволят въезд в страну "людям, которые занимают крайнюю антипольскую позицию".

Украинские Национальные Новости

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