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У МЗС пояснили чому у декларації "Східного партнерства" не визнають Росію агресором

У МЗС пояснили чому у декларації "Східного партнерства" не визнають Росію агресором

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль пояснила причину відсутності у декларації саміту "Східного Партнерства" згадок про агресію Росії проти України, передає УНН з посиланням на Facebook замміністра.

"Східне партнерство об'єднує дуже відмінні країни. Три з шести країн регіону уклали угоди про асоціацію з ЄС. Дві – входять до ЄАЕС та ОДКБ з Росією. Дві країни зазнали безпосередньої агресії з боку Росії. Через це, наприклад, неможливо знайти консенсус щодо визнання в декларації саміту СхП очевидного факту – агресії Росії проти України. За канонами сучасної психології – єдиний вихід з такої проблеми – тверезо оцінити інтереси один одного і позбавитись надмірних очікувань", - зазначила вона.

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За словами Л.Зеркаль, багато кому в Європі не подобається думка, що українці буквально воюють за європейські цінності. До того ж, у ЄС скептично відносяться до ідеї розширення блоку.

"ЄС має стійку традицію опору ідеї розширення. Досягнення консенсусу всередині ЄС, особливо в нинішній його ситуації, вимагає багато часу і зусиль. Це не означає, що слід погоджуватися з суто бюрократичним підходом європейських інституцій. Навпаки, варто використовувати кожен шанс для доведення своїх намірів інтегруватися з ЄС і захисту власних інтересів", - заявила вона.

Українські Національні Новини

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