В МИД объяснили почему в декларации "Восточного партнерства" не признают Россию агрессором

"Восточное партнерство объединяет очень хорошие страны. Три из шести стран региона заключили соглашения об ассоциации с ЕС. Две - входят в ЕАЭС и ОДКБ с Россией. Две страны получили непосредственной агрессии со стороны России. Поэтому, например, невозможно найти консенсус по признание в декларации саммита ВП очевидного факта - агрессии России против Украины. По канонам современной психологии - единственный выход из такой проблемы - трезво оценить интересы друг друга и избавиться чрезмерных ожиданий", - отметила она.

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По словам Л.Зеркаль, многим в Европе не нравится мысль, что украинцы буквально воюют за европейские ценности. К тому же, в ЕС скептически относятся к идее расширения блока.

"ЕС имеет устойчивую традицию сопротивления идеи расширения. Достижение консенсуса внутри ЕС, особенно в нынешней его ситуации, требует много времени и усилий. Это не означает, что следует соглашаться с чисто бюрократическим подходом европейских институтов. Наоборот, следует использовать каждый шанс для доказательства своих намерений интегрироваться с ЕС и защиты собственных интересов", - заявила она.