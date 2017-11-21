В МИД объяснили почему в декларации "Восточного партнерства" не признают Россию агрессором
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль объяснила причину отсутствия в декларации саммита "Восточного партнерства" упоминаний об агрессии России против Украины, передает УНН со ссылкой на Facebook замминистра.
"Восточное партнерство объединяет очень хорошие страны. Три из шести стран региона заключили соглашения об ассоциации с ЕС. Две - входят в ЕАЭС и ОДКБ с Россией. Две страны получили непосредственной агрессии со стороны России. Поэтому, например, невозможно найти консенсус по признание в декларации саммита ВП очевидного факта - агрессии России против Украины. По канонам современной психологии - единственный выход из такой проблемы - трезво оценить интересы друг друга и избавиться чрезмерных ожиданий", - отметила она.
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По словам Л.Зеркаль, многим в Европе не нравится мысль, что украинцы буквально воюют за европейские ценности. К тому же, в ЕС скептически относятся к идее расширения блока.
"ЕС имеет устойчивую традицию сопротивления идеи расширения. Достижение консенсуса внутри ЕС, особенно в нынешней его ситуации, требует много времени и усилий. Это не означает, что следует соглашаться с чисто бюрократическим подходом европейских институтов. Наоборот, следует использовать каждый шанс для доказательства своих намерений интегрироваться с ЕС и защиты собственных интересов", - заявила она.