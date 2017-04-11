У МЗС подякували за підтримку країн G7 щодо невизнання анексії Криму

“Ми цінуємо підтримку країн G7 щодо невизнання анексії Криму Росією, санкцій і доступу місій із спостереження за дотриманням прав людини”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, країни "Великої сімки" заявили, що термін дії санкцій проти Російської Федерації напряму залежить від повної реалізації нею мінських угод.