У МЗС подякували за підтримку країн G7 щодо невизнання анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України цінують підтримку країн “Великої сімки” щодо невизнання анексії Криму Росією і санкцій. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Ми цінуємо підтримку країн G7 щодо невизнання анексії Криму Росією, санкцій і доступу місій із спостереження за дотриманням прав людини”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, країни "Великої сімки" заявили, що термін дії санкцій проти Російської Федерації напряму залежить від повної реалізації нею мінських угод.