В МИД поблагодарили за поддержку стран G7 в непризнании аннексии Крыма

“Мы ценим поддержку стран G7 в непризнании аннексии Крыма Россией, санкциях и доступе миссий по наблюдению за соблюдением прав человека”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, страны “Большой семерки” заявили, что срок действия санкций против Российской Федерации напрямую зависит от полной реализации ею минских соглашений.