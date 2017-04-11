В МИД поблагодарили за поддержку стран G7 в непризнании аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины ценят поддержку стран "Большой семерки" в непризнании аннексии Крыма Россией и санкциях. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter, передает УНН.
“Мы ценим поддержку стран G7 в непризнании аннексии Крыма Россией, санкциях и доступе миссий по наблюдению за соблюдением прав человека”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, страны “Большой семерки” заявили, что срок действия санкций против Российской Федерации напрямую зависит от полной реализации ею минских соглашений.