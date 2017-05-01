У МЗС підтвердили затримання сімох українців у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30 квітня біля міста Орфорд Великої Британії сімох українських громадян за нелегальний перетин кордону, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства України у Великій Британії у Twitter.
“Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30.04 біля м.Орфорд 7 громадян України під час нелегального перетину кордону Британії”, — зазначили у посольстві.
У посольстві поінформували, що продовжують вживати заходів для належного консульського супроводу цього інциденту з метою захисту прав громадян України.
Як повідомляв УНН з посиланням на BBC Україна, сімох ймовірних громадян України затримали в місті Орфорд на сході Англії за підозрою у нелегальному перетину кордону.
1/2 Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30.04 біля м.Орфорд 7 громадян України під час нелегального перетину кордону ВБ— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 мая 2017 г.