В МИД подтвердили задержание семерых украинцев в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля у города Орфорд Великобритании семерых украинских граждан за нелегальное пересечение границы, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Великобритании в Twitter.
"Британская пограничная служба подтвердила задержание 30.04 в г.Орфорд 7 граждан Украины во время нелегального пересечения границы Британии", - отметили в посольстве.
В посольстве сообщили, что продолжают принимать меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.
Как сообщал УНН со ссылкой на BBC Украина, семь вероятных граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы.
1/2 Британская пограничная служба подтвердила задержание 30.04 у м.Орфорд 7 граждан Украины во время нелегального пересечения границы ВБ- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 мая 2017 г.