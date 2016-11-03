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У МЗС підтвердили, що розмови президентів України та Киргизстану не було

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію, що розмови Президента України Петра Порошенка та президента Киргистану Алмазбека Атамбаєва не було. Наразі дипвідомство з’ясовуємо всі обставини включно з технічними деталями. Про це у коментарі УНН повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.

У МЗС підтвердили, що розмови президентів України та Киргизстану не було

“У Президента України була запланована низка телефонних розмов з метою просування в ООН резолюції, щодо порушення Росії прав людини в окупованому Криму, включно із президентом Киргизстану”, — зазначила М.Беца додавши, що все ж “розмова не відбалася”.

У МЗС наголосили, що інформація про сплановану провокацію, яка з’явилась у ЗМІ зараз перевіряється українською та киргизькою сторонами.

“Зокрема про це (про перевірку — ред.) домовилися міністри закордонних справ (України та Киргистану — ред.) під час телефонної бесіди, яка щойно завершилась. Ми з’ясовуємо всі обставини включно з технічними деталями”, — повідомила М.Беца.

У МЗС також наголосили, що “уже зараз очевидно, що такі дії мають на меті перешкодити просування Україною в ООН ініціативи щодо Криму”.

Нагадаємо, 2 листопада завідуючий відділом Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову Алмазбека Атамбаєва і президента України Петра Порошенка.

Повідомляється, що завідуючий відділом зовнішньої політики в ранзі заступника керівника Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову президента Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенком.

Як повідомляв УНН, 2 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією.

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