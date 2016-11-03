В МИД подтвердили, что разговора президентов Украины и Кыргызстана не было
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию, что разговора Президента Украины Петра Порошенко и президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева не было. Сейчас дипведомством выясняем все обстоятельства включая техническими деталями. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"У Президента Украины был предусмотрен ряд телефонных разговоров с целью продвижения в ООН резолюции, о нарушении России прав человека в оккупированном Крыму, включая президента Кыргызстана", - отметила М.Беца добавив, что все же "разговор не состоялся".
В МИД подчеркнули, что информация о спланированной провокации, которая появилась в СМИ сейчас проверяется украинской и киргизской сторонами.
"В частности об этом (о проверке - ред.) договорились министры иностранных дел (Украины и Кыргызстана - ред.) во время телефонной беседы, которая только завершилась. Мы выясняем все обстоятельства включая технические деталями", - сообщила М.Беца.
В МИД также отметили, что "уже сейчас очевидно, что такие действия имеют целью воспрепятствовать продвижению Украины в ООН инициативы по Крыму".
Напомним, 2 ноября заведующий отделом Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре Алмазбека Атамбаева и президента Украины Петра Порошенко.
Сообщается, что заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре президента Алмазбека Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.
Как сообщал УНН, 2 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время телефонного разговора обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникшие из-за ограничения транзита Россией.