У МЗС підтримали флешмоб щодо захисту жінок від насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ ініціювало флешмоб у знак солідарності та захисту жінок від насильства - WomenSupportingWomen. Наразі акція досі триває у соцмережах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Цього тижня наші обличчя - це українські дипломатки, які доєднались до всесвітнього флешмобу #WomenSupportingWomen. У постах за хештегом - лише чорно-білі світлини та декілька надихаючих або вдячних слів. А також номінація наступних учасниць. Загальна ідея флешмобу - солідарність та захист жінок від насильства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що учасниці таким чином привертають увагу до розширення прав і можливостей жінок, а також просто дякують одна одній за підтримку, мотивацію, менторство.
"Ініціювала участь та номінувала інших українських дипломаток перша заступниця міністра Еміне Джапарова. Акція жіночої солідарності у соцмережах триває", - додали у МЗС.
Нагадаємо, суд відправив під арешт рецидивіста, який намагався згвалтувати жінку у поїзді "Маріуполь-Київ".