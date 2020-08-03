В МИДе поддержали флэшмоб касательно защиты женщин от насилия

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102201 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111417 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116298 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149334 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116223 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140890 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104095 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102811 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105077 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102282 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИДе поддержали флэшмоб касательно защиты женщин от насилия

В МИДе поддержали флэшмоб касательно защиты женщин от насилия

Киев  •  УНН

 • 14048 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Министерство иностранных дел инициировало флешмоб в знак солидарности и защиты женщин от насилия - WomenSupportingWomen. Сейчас акция продолжается до сих пор в соцсетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"На этой неделе наши лица - это украинские дипломатки, которые присоединились к всемирному флешмобу #WomenSupportingWomen. В постах за хэштегом - черно-белые фотографии и несколько вдохновляющих или благодарных слов. А также номинация следующих участниц. Общая идея флешмоба - солидарность и защита женщин от насилия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участницы таким образом привлекают внимание к расширению прав и возможностей женщин, а также просто благодарят друг друга за поддержку, мотивацию, менторство.

"Инициатором участия и номинировала других украинских дипломаток первая заместитель министра Эмине Джапарова. Акция женской солидарности в соцсетях продолжается", - добавили в МИДе.

Напомним, суд отправил под арест рецидивиста, который пытался изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь-Киев".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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