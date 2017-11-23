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У МЗС перевіряють інформацію про карту з польським Львовом в аеропорту Варшави

У МЗС перевіряють інформацію про карту з польським Львовом в аеропорту Варшави

Київ • УНН

 • 35050 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У МЗС перевіряють інформацію про розміщену в аеропорту Варшави карту, де Львів зображено як частину Польщі. Про це кореспонденту УНН повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

“Ми надіслали запит на посольство України у Варшаві”, — відповіли у МЗС на запитання УНН щодо розміщення карти із зображенням в одному з польських аеропортів карти, на якій Львів зображений у складі Польщі.

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Зазначимо, у вівторок польські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що у залах аеропорту Шопена у Варшаві розмістили плакати з картою, де Львів і Вільнюс зображені як територія Польщі. На білборді представлена територія Польщі, яка включає в себе сучасні землі, які належать Україні, Білорусі та Литві.

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За інформацією видання “Польське Радіо”, директор маркетингу варшавського аеропорту Губерт Войцєховський пояснив, що метою розміщення саме такого зображення було показати пасажирам, як виглядала Польща перед Другою світовою війною, і як виглядає сьогодні.

Карта позначена 1918 роком, коли ці території входили до складу Польщі.

Як зазначають ЗМІ, після розповсюдження інформації, зображення з аеропорту прибрали.

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