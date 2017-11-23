В МИД проверяют информацию о карте с польским Львовом в аэропорту Варшавы

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81635 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 73854 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 80742 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 87686 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119905 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115573 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145450 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107402 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108832 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113366 просмотра

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В МИД проверяют информацию о карте с польским Львовом в аэропорту Варшавы

В МИД проверяют информацию о карте с польским Львовом в аэропорту Варшавы

Киев  •  УНН

 • 35034 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В МИД проверяют информацию о размещеннии в аэропорту Варшавы карты, где Львов изображено как часть Польши. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Мы направили запрос на посольство Украины в Варшаве", - ответили в МИД на вопрос УНН о размещении карты с изображением в одном из польских аэропортов карты, на которой Львов изображен в составе Польши.

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Отметим, во вторник польские СМИ обнародовали информацию о том, что в залах аэропорта Шопена в Варшаве разместили плакаты с картой, где Львов и Вильнюс изображены как территория Польши. На билборде представлена ​​территория Польши, которая включает в себя современные земли, принадлежащие Украине, Беларуси и Литве.

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По информации издания "Польское радио", директор по маркетингу варшавского аэропорта Губерт Войцеховский объяснил, что целью размещения именно такого изображения было показать пассажирам, как выглядела Польша перед Второй мировой войной, и как выглядит сегодня.

Карта обозначена 1918 годом, когда эти территории входили в состав Польши.

Как отмечают СМИ, после распространения информации, изображения из аэропорта убрали.

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