У МЗС Німеччини закликали ЄС посилити військове партнерство заради миру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Європа могла б зробити "більший внесок у військовому плані" для встановлення балансу в світі. Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон Дер Лейен під час своєї вступної промови на відкритті 54-ї Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.
Більше автономії і особистої відповідальності — це європейське завдання на майбутнє, сказав міністр, яка відкрила триденну зустріч зі своєю французькою колегою Флоренс Парлі.
За словами фон дер Лейен, невелика частина шляху вже пройдена. Вона нагадала про створення Постійного структурованого співробітництва з питань безпеки і оборони (PESCO). Фон дер Лейен висловилася за тіснішу співпрацю в цьому напрямку з Францією і Європою.
“Ми хочемо залишатися трансатлантичними, але стати більш європейськими”, — сказала міністр.
Вона закликала до спільного підходу в сфері іноземних справ. Тут, на її думку, країнам Європи не вистачає одностайності.
“Я вважаю, що нам також потрібно PESCO у зовнішній політиці — і загальна стратегічна культура. Не існує короткого шляху військовими методами до сталого світу”, — додала вона.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Мюнхені перенесли, про час домовляються.