В МИД Германии призвали ЕС усилить военное партнерство ради мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Европа могла бы сделать "больший вклад в военном плане" для установления баланса в мире. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен во время своей вступительной речи на открытии 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Больше автономии и личной ответственности - это европейские задачи на будущее, сказал министр, которая открыла трехдневную встречу со своей французской коллегой Флоренс Парли.
По словам фон дер Лейен, небольшая часть пути уже пройдена. Она напомнила о создании Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Фон дер Лейен высказалась за более тесное сотрудничество в этом направлении с Францией и Европой.
"Мы хотим оставаться трансатлантическими, но стать более европейскими", - сказала министр.
Она призвала к общему подходу в сфере иностранных дел. Здесь, по ее мнению, странам Европы не хватает единодушия.
"Я считаю, что нам также нужно PESCO во внешней политике - и общая стратегическая культура. Не существует короткого пути военными методами к устойчивому миру", - добавила она.
Напомним, встречу в "нормандском формате" в Мюнхене перенесли, о времени договариваются.