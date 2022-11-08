У МЗС Латвії засудили заяву мера міста Даугавпілс про “російський Крим”

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Відповідаючи на публічні заяви міського голови Даугавпілса Андрійса Елксніньша щодо агресії росії проти України, які не відповідають зовнішньополітичній позиції Латвії, міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс в офіційному листі ще раз нагадав меру офіційну позицію Латвії з цих питань.

У листі міністр наголошує, що Латвія категорично засуджує невиправдану, незаконну та неспровоковану військову агресію росії проти України. Дії росії є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права.

Цитата

“Міністр закордонних справ також закликає А. Елксніньша, як латвійського місцевого урядовця, неухильно їх дотримуватися та бути точним у своїх заявах щодо питань зовнішньої політики, висловлюючись ці позиції чітко і недвозначно", – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Що передувало

Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш в ефірі програми "Kāpē" заявив, що "Крим є частиною російської федерації".

Після зауваження щодо того, що майже вся міжнародна спільнота не визнала окупацію півострова, він відповів, що це так, але "неможливо розділяти факти, що його включили до складу рф і увесь світ продовжив після того співпрацювати з росією".

Відповідаючи на запитання про відповідальність росії за вбивства цивільних у Бучі, мер сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і росія, і Україна, і США".

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви Елксніньша про нібито “російський Крим” та засудило таку позицію.