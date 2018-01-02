У МЗС Китаю повідомили про майбутній візит президента Франції Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон 8-10 січня здійснить офіційний візит до Китайської Народної Республіки, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“На запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна, президент Франції Еммануель Макрон з 8 по 10 січня здійснить офіційний візит до Китаю”, — цитує офіційного представника МЗС КНР Лу Кана Центральне телебачення Китаю.
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Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, лідери Німеччини та Франції планують до березня 2018 року схвалити спільні положення щодо реформи Єврозони. Також міністр закордонних справ Китаю Ван І в новорічній вітальній телеграмі до глави МЗС Росії Сергія Лаврова висловив готовність Пекіна посилювати стратегічну взаємодію з Москвою на міжнародній арені.