В МИД Китая сообщили о предстоящем визите президента Франции Макрона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрона 8-10 января с официальным визитом в Китайскую Народную Республику, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, президент Франции Эммануэль Макрона с 8 по 10 января с официальным визитом в Китай", - цитирует официального представителя МИД КНР Лу Кана Центральное телевидение Китая.
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Как ранее сообщало информационное агентство УНН, лидеры Германии и Франции планируют до марта 2018 одобрить общие положения по реформе еврозоны. Также министр иностранных дел Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме главы МИД России Сергея Лаврова выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене.