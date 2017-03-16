У МЗС Канади закликали тиснути на РФ санкціями через анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила про необхідність збереження міжнародного тиску на Росію через незаконну анексію Криму, передає УНН із посиланням на офіційне повідомлення МЗС Канади.
"Сьогодні третя річниця незаконної анексії Росією Криму. Ми рішуче засуджуємо порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Канада неухильно підтримує народ України. Разом міжнародне співтовариство має продовжувати здійснювати тиск, в тому числі за допомогою економічних санкцій, до тих пір, поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України", - заявила Х.Фріланд.
Глава МЗС Канади зазначила, що з часу окупації Криму на півострові спостерігаються серйозні порушення прав людини, в тому числі заборони на вираження думки і свободи зібрань.
Вона також додала, що Канада глибоко стурбована продовженням переслідування правозахисників, журналістів, адвокатів, довільними затриманнями і переслідуваннями кримських татар та інших національних меншин.
"Ми засуджуємо заборона Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і закликаємо Росію скасувати це незаконне і аморальне рішення", - наголосила Х.Фріланд.
Нагадаємо, до третьої річниці анексії Криму Європарламент у четвер ухвалив резолюцію “Політичні в’язні у тюрмах Росії та ситуація у Криму”.
У документі євродепутати наголошують, що рішення РФ від 21 березня 2014 року “анексувати Крим залишається незаконним”.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".