В МИД Канады призвали давить на РФ санкциями за аннексию Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о необходимости сохранения международного давления на Россию из-за незаконной аннексии Крыма, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение МИД Канады.
"Сегодня третья годовщина незаконной аннексии Россией Крыма. Мы решительно осуждаем нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Канада неуклонно поддерживает народ Украины. Вместе международное сообщество должно продолжать оказывать давление, в том числе с помощью экономических санкций, до тех пор, пока Россия не будет уважать международное право и суверенитет Украины", - заявила Х.Фриланд.
Глава МИД Канады отметила, что со времен оккупации Крыма на полуострове наблюдаются серьезные нарушения прав человека, в том числе запрет на выражение мнения и свободы собраний.
Она также добавила, что Канада глубоко обеспокоена продолжением преследования правозащитников, журналистов, адвокатов, произвольными задержаниями и преследованиями крымских татар и других национальных меньшинств.
"Мы осуждаем запрет Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и призываем Россию отменить это незаконное и аморальное решение", - подчеркнула Х.Фриланд.
Напомним, к третьей годовщине аннексии Крыма Европарламент в четверг принял резолюцию "Политические заключенные в тюрьмах России и ситуация в Крыму".
В документе евродепутаты отмечают, что решение РФ от 21 марта 2014 года "аннексировать Крым остается незаконным" .
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".