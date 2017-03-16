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В МИД Канады призвали давить на РФ санкциями за аннексию Крыма

В МИД Канады призвали давить на РФ санкциями за аннексию Крыма

Киев • УНН

 • 11815 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о необходимости сохранения международного давления на Россию из-за незаконной аннексии Крыма, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение МИД Канады.

"Сегодня третья годовщина незаконной аннексии Россией Крыма. Мы решительно осуждаем нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Канада неуклонно поддерживает народ Украины. Вместе международное сообщество должно продолжать оказывать давление, в том числе с помощью экономических санкций, до тех пор, пока Россия не будет уважать международное право и суверенитет Украины", - заявила Х.Фриланд.

Глава МИД Канады отметила, что со времен оккупации Крыма на полуострове наблюдаются серьезные нарушения прав человека, в том числе запрет на выражение мнения и свободы собраний.

Она также добавила, что Канада глубоко обеспокоена продолжением преследования правозащитников, журналистов, адвокатов, произвольными задержаниями и преследованиями крымских татар и других национальных меньшинств.

"Мы осуждаем запрет Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и призываем Россию отменить это незаконное и аморальное решение", - подчеркнула Х.Фриланд.

Напомним, к третьей годовщине аннексии Крыма Европарламент в четверг принял резолюцию "Политические заключенные в тюрьмах России и ситуация в Крыму".

В документе евродепутаты отмечают, что решение РФ от 21 марта 2014 года "аннексировать Крым остается незаконным" .

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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