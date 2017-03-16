У МЗС Британії закликали Росію віддати Крим Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Великої Британії нагадали Російській Федерації про незаконність анексії півострова Крим та закликала повернути його Україні. Про це у Twitter повідомило британське зовнішньополітичне відомство, передає УНН.
“Через три роки після того, як Росія незаконно анексувала Крим, Великобританія залишається непохитною, що Крим — це Україні, він повинен бути повернутий”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, Королева Великої Британії Єлизавета II підписала законопроект про початок процедури виходу країни з Євросоюзу.
Як повідомляв УНН, 14 лютого Президент США Дональд Трамп заявив, що він очікує на те, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.