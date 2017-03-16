В МИД Великобритании призвали Россию вернуть Крым Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Великобритании напомнили Российской Федерации о незаконности аннексии полуострова Крым и призвали вернуть его Украине. Об этом в Twitter сообщило британское внешнеполитическое ведомство, передает УНН.
"Через три года после того, как Россия незаконно аннексировала Крым, Великобритания остается непоколебимой, что Крым - это Украина, он должен быть возвращен", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.
Как сообщал УНН, 14 февраля Президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации на Донбассе.