У М’янмі відкрили українське консульство

“Україна розширює можливості консульського захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. 11 січня 2017 року у М’янмі започатковано роботу Почесного консульства України”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, представники закордонних відомств України та Республіки Союз М’янма домовилися про підписання найближчим часом Меморандуму про взаєморозуміння щодо започаткування двосторонніх консультацій між міністерствами закордонних справ.