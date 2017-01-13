В Мьянме открыли украинское консульство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Мьянме начата работа Почетного консульства Украины. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины на странице в Facebook, передает УНН.
"Украина расширяет возможности консульской защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом. 11 января 2017 года в Мьянме начата работа Почетного консульства Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, представители зарубежных ведомств Украины и Республики Союз Мьянма договорились о подписании в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании относительно начала двусторонних консультаций между министерствами иностранных дел.