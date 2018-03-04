У МВС запевнили, що нетривале перебування на колінах затриманих під ВР не є приниженням
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Нетривале перебування на колінах затриманих вчора під Верховною Радою не є приниженням, а загальновживаною практикою поліцейських різних країн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає УНН.
“Щодо зойків про нібито приниження затриманих. Нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту це — ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки співробітника шляхом приведення затриманого у підконтрольне становище, яке виключає можливість раптового нападу на нього”, — зазначив він.
Він додав, що для того, аби не тримати на холодній погоді затриманих лежачи на снігу обличчям вниз, було обрано такий спосіб контролю.
“Дивно, що цих базових тактичних правил не знає нардеп Мустафа Найєм, який сам був причетний до набору у патрульну поліцію у декількох містах у 2015-2016 роках”, — сказав Шевченко.
Також речник МВС розповів, що вчора зранку під ВР затриманим, які сиділи навприсядки чи стояли на колінах, дозволяли спілкуватися, курити і не били.
Нагадаємо, зранку, 3 березня, під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Загалом під ВР правоохоронці вчора затримали 111 осіб.
У сутичках під Верховною Радою станом на 9:40 ранку лікарі нарахували принаймні 14 постраждалих, більшість з яких — правоохоронці.