У МВС запевнили, що нетривале перебування на колінах затриманих під ВР не є приниженням

КИЇВ. 4 березня. УНН. Нетривале перебування на колінах затриманих вчора під Верховною Радою не є приниженням, а загальновживаною практикою поліцейських різних країн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає УНН.