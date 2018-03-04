В МВД заверили, что непродолжительное пребывание на коленях задержанных под ВР не является унижением
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Непродолжительное пребывание на коленях задержанных вчера под Верховной Радой не является унижением, а общеупотребительной практикой полицейских разных стран. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает УНН.
"О воплей о якобы унижения задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это - никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - отметил он.
Он добавил, что для того, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля.
"Странно, что этих базовых тактических правил не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах", - сказал Шевченко.
Также представитель МВД рассказал, что вчера утром под ВР задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били.
Напомним, утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.
Всего под ВР правоохранители вчера задержали 111 человек.
В столкновениях под Верховной Радой состоянию на 9:40 утра врачи насчитали по крайней мере 14 пострадавших, большинство из которых - правоохранители.