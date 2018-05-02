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У МВС запевнили, що 2 травня в Одесі пройшло спокійно

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Станом на 20:00 2 травня в Одесі під час заходів не відбулось жодного серйозного інциденту. Про це в коментарі УНН розповіла заступник директора відділу комунікацій МВС Вікторія Навроцька.

У МВС запевнили, що 2 травня в Одесі пройшло спокійно

“Ситуація спокійна, марш пройшов спокійно, більш-менш. За нашими підрахунками, участь у ньому взяло близько 700 людей. На всьому шляху їх супроводжували працівники поліції, поліція діалогу... Можна сказати, що друге травня в Одесі пройшло спокійно”, — зазначила вона.

За словами представниці МВС, під час сьогоднішніх заходів не було затримано жодної людини.

“Нікого не затримували. Був інцидент біля Куликового поля — там хлопці не порозумілись і один наніс іншому легкі тілесні ушкодження. Вони були запрошені до відділку, з ними проведено бесіду і відкрите кримінальне провадження за відповідною статтею. Нічого не вилучали. Єдине — затримали одну особу, в якої в сумці був предмет, схожий на гранату. Це перевіряється, пізніше — після перевірок і експертиз ми зможемо дати більш точну інформацію”, — сказала вона.

Нагадаємо, публічну безпеку і порядок 2 травня в Одесі забезпечуватимуть понад 2 тис. правоохоронців.

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