У МВС запевнили, що 2 травня в Одесі пройшло спокійно
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Станом на 20:00 2 травня в Одесі під час заходів не відбулось жодного серйозного інциденту. Про це в коментарі УНН розповіла заступник директора відділу комунікацій МВС Вікторія Навроцька.
“Ситуація спокійна, марш пройшов спокійно, більш-менш. За нашими підрахунками, участь у ньому взяло близько 700 людей. На всьому шляху їх супроводжували працівники поліції, поліція діалогу... Можна сказати, що друге травня в Одесі пройшло спокійно”, — зазначила вона.
За словами представниці МВС, під час сьогоднішніх заходів не було затримано жодної людини.
“Нікого не затримували. Був інцидент біля Куликового поля — там хлопці не порозумілись і один наніс іншому легкі тілесні ушкодження. Вони були запрошені до відділку, з ними проведено бесіду і відкрите кримінальне провадження за відповідною статтею. Нічого не вилучали. Єдине — затримали одну особу, в якої в сумці був предмет, схожий на гранату. Це перевіряється, пізніше — після перевірок і експертиз ми зможемо дати більш точну інформацію”, — сказала вона.
Нагадаємо, публічну безпеку і порядок 2 травня в Одесі забезпечуватимуть понад 2 тис. правоохоронців.