В МВД заверили, что 2 мая в Одессе прошло спокойно
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. По состоянию на 20:00 2 мая в Одессе во время мероприятий не произошло ни одного серьезного инцидента. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель директора отдела коммуникаций МВД Виктория Навроцкая.
"Ситуация спокойная, марш прошел спокойно, более или менее. По нашим подсчетам, в нем приняли участие около 700 человек. На всем пути их сопровождали работники полиции, полиция диалога ... Можно сказать, что второе мая в Одессе прошло спокойно", - отметила она.
По словам представительницы МВД, во время сегодняшних мероприятий не было задержано ни одного человека.
"Никого не задерживали. Был инцидент у Куликова поля - там ребята не поняли друг друга и один нанес другому легкие телесные повреждения. Они были приглашены в отделение, с ними проведена беседа и открыто уголовное производство по соответствующей статье. Ничего не изымали. Единственное - задержали одного человека, у которого в сумке был предмет, похожий на гранату. Это проверяется, позже - после проверок и экспертиз мы сможем дать более точную информацию", - сказала она.
Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей.