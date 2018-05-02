В МВД заверили, что 2 мая в Одессе прошло спокойно

"Ситуация спокойная, марш прошел спокойно, более или менее. По нашим подсчетам, в нем приняли участие около 700 человек. На всем пути их сопровождали работники полиции, полиция диалога ... Можно сказать, что второе мая в Одессе прошло спокойно", - отметила она.

По словам представительницы МВД, во время сегодняшних мероприятий не было задержано ни одного человека.

"Никого не задерживали. Был инцидент у Куликова поля - там ребята не поняли друг друга и один нанес другому легкие телесные повреждения. Они были приглашены в отделение, с ними проведена беседа и открыто уголовное производство по соответствующей статье. Ничего не изымали. Единственное - задержали одного человека, у которого в сумке был предмет, похожий на гранату. Это проверяется, позже - после проверок и экспертиз мы сможем дать более точную информацию", - сказала она.

Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей.