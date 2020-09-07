У МВС планують до кінця року встановити 220 камер автофіксації на автострадах - Геращенко

“Ми збільшуємо кількість камер: уже проведено тендер на закупівлю ще 220 камер. Зараз працює 50... Поки у нас план — до кінця року 220 камер нам надійдуть для установки на автострадах України. І в наступному році ще близько 250 камер — це повністю закриє — 500 камер автотраси — найбільш аварійно небезпечні, швидкісні ділянки руху”, — сказав Антон Геращенко.

Нагадаємо, з 1 червня по Україні заробили 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

Протягом червня, в перший місяць роботи, камери автофіксації порушень ПДР зафіксували майже 700 тис. порушень перевищення швидкості.