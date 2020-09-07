В МВД планируют до конца года установить 220 камер автофиксации на автострадах - Геращенко

“Мы увеличиваем количество камер: уже проведен тендер на закупку еще 220 камер. Сейчас работает 50 ... Пока у нас план — до конца года 220 камер нам поступят для установки на автострадах Украины. И в следующем году еще около 250 камер — это полностью закроет — 500 камер автотрассы — наиболее аварийно опасные, скоростные участки движения”, — сказал Антон Геращенко.

Напомним, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

В течение июня, в первый месяц работы, камеры автофиксации нарушений ПДД зафиксировали почти 700 тыс. нарушений превышение скорости.